Chelsea, Dibu Martinez operato dopo aver rischiato grosso: il messaggio del portiere e quando potrebbe tornare

Frattura del mascellare dopo il violento scontro con Branthwaite contro l’Everton. L’argentino rassicura i tifosi: «In poche settimane torniamo».

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Emiliano Dibu Martinez è stato operato con successo dopo il grave infortunio rimediato nella vittoria per 2-0 del Chelsea sul campo dell’Everton, nella settima giornata di Premier League. Il portiere argentino è stato protagonista di un violento scontro testa contro testa con Jarrad Branthwaite, difensore dei Toffees, che lo ha costretto a lasciare il campo in barella. Trasportato in ospedale per gli accertamenti, l’estremo difensore è rimasto cosciente e ha ricevuto una diagnosi di frattura del mascellare, che ha reso necessario un intervento chirurgico. L’operazione è riuscita, ma per il numero uno dei Blues si prospetta ora un periodo di recupero di circa un mese e mezzo. Dopo l’intervento, Martinez ha voluto rassicurare tutti con un messaggio pubblicato sui social.

Il violento scontro con Branthwaite e la paura in campo

L’episodio che ha fatto temere il peggio è avvenuto al 20’ del secondo tempo della partita contro l’Everton. Martinez si è scontrato violentemente con Jarrad Branthwaite, difensore centrale alto 1,95 metri, riportando un trauma che ha immediatamente richiesto l’intervento dello staff medico. Il portiere è rimasto a terra per quasi dieci minuti, prima di essere immobilizzato e trasportato fuori dal terreno di gioco in barella. Le immagini hanno suscitato grande preoccupazione tra i compagni, lo staff del Chelsea e i tifosi argentini. L’estremo difensore è stato quindi accompagnato in ospedale per sottoporsi a una serie di esami, necessari a escludere conseguenze più gravi dopo il violento impatto.

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La frattura del mascellare e l’operazione riuscita

Gli accertamenti hanno escluso lesioni preoccupanti alla testa, al collo e alla schiena, ma hanno evidenziato una frattura del mascellare. Una diagnosi che ha reso necessario l’intervento chirurgico, eseguito con successo nelle ore successive all’infortunio. Martinez è rimasto cosciente durante il trasferimento in ospedale e le prime notizie hanno contribuito a rassicurare l’ambiente del Chelsea. L’allenatore Xabi Alonso aveva spiegato che il portiere aveva lasciato lo stadio cosciente e che si trovava in ospedale per gli esami precauzionali. Per il momento, il club londinese non ha comunicato un bollettino medico ufficiale con una tempistica definitiva, ma il periodo di recupero previsto è di circa sei settimane. Un’assenza importante per i Blues, che dovranno trovare una soluzione tra i pali durante la convalescenza dell’argentino.

Il messaggio di Dibu Martinez: «In poche settimane torniamo»

Dopo l’operazione, il portiere ha scelto i social network per ringraziare chi gli ha manifestato vicinanza e sostegno. Accanto a una fotografia scattata in clinica, Martinez ha pubblicato un messaggio dal tono fiducioso, chiudendo con le parole: «En unas semanas volvemos ya», ovvero «Tra poche settimane torniamo». Una frase che trasmette ottimismo e la volontà di rientrare il prima possibile, pur dovendo affrontare un percorso di recupero dopo la frattura. Anche la moglie Mandinha aveva rassicurato i tifosi attraverso i social, ringraziando tutti per i messaggi ricevuti e spiegando che il marito stava bene. Al messaggio di sostegno si è aggiunto anche Claudio Tapia, presidente della Federcalcio argentina, che ha augurato al portiere una pronta guarigione e un ritorno ancora più forte.

Chelsea e Argentina perdono il portiere per la pausa di novembre

L’infortunio rappresenta una doppia tegola per Martinez, che dovrà saltare diversi impegni con il Chelsea e non potrà rispondere alla convocazione della nazionale argentina per la pausa internazionale di novembre. La squadra di Lionel Scaloni affronterà l’Uruguay il 13 novembre e il Costa Rica il 17, due appuntamenti per i quali il commissario tecnico dovrà individuare un sostituto tra i portieri a disposizione. Tra i nomi che possono entrare nelle valutazioni figurano Geronimo Rulli, Juan Musso e Santiago Beltran. L’assenza di Dibu – cercato in estate dalla Juve – pesa su una nazionale nella quale il portiere è diventato un punto di riferimento, oltre che su un Chelsea chiamato a gestire la sua indisponibilità per circa un mese e mezzo. La priorità, in questa fase, resta comunque il recupero completo dopo l’intervento chirurgico. Il messaggio pubblicato dall’argentino lascia spazio alla fiducia, ma il suo rientro dipenderà dall’evoluzione delle condizioni fisiche nelle prossime settimane.