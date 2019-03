Chelsea, due favoriti per il dopo Sarri

Maurizio Sarri secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori in Inghilterra non resterà alla guida del Chelsea nella prossima stagione, e già si fanno i nomi dei possibili sostituti.

Secondo quanto riporta il Sun, in estate si profila una corsa a due tra Frank Lampard, grande ex della squadra londinese, e l'attuale manager del Wolverhampton Nuno Espirito Santo, che sta sorprendendo in Premier League. Espirito Santo sarebbe il candidato numero uno di Roman Abramovich.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 16:40