Chelsea, festa rovinata: Dibu Martinez in ospedale dopo un terribile scontro, i Blues battono l'Everton

Con una doppietta di Pedro Neto i londinesi tornano ala vittoria dopo un lungo digiuno in trasferta ma l'incidente del portiere crea apprensione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Chelsea torna al sucesso in trasferta dopo un’eternità, batte 2-0 l’Everton a Liverpool, centra la quarta vittoria in campionato e la seconda consecutiva e il quarto posto e per la prima volta in questa stagione, e dopo 22 partite consecutive di Premier League, mantiene la porta inviolata ma non può festeggiare appieno.

L’infortunio di Dibu Martinez

I Blues sono riusciti a centrare questi traguardi dopo 70 minuti con “Dibu” Martínez tra i pali… e mezz’ora – compresi 11 minuti di recupero – con Mike Penders. Il cambio del portiere è stato forzato da una grave commozione cerebrale subita dall’argentino. Un incidente che ha rovinato la festa.

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Il vantaggio del Chelsea

Con i Blues in vantaggio di un gol, grazie a una prodezza di Pedro Neto a inizio ripresa, il fattaccio attorno al 70′: in seguito a un calcio di punizione per i padroni di casa Martinez e Branthwaite si sono contesi il pallone prima di scontrarsi di testa. Entrambi i giocatori hanno ricevuto assistenza medica in campo, ma Martinez è stato portato fuori in barella, dopo essere stato immobilizzato ed aiutato a respirare con una mascherina di ossigeno, mentre Branthwaite ha potuto continuare a giocare.

Il raddoppio di Pedro Neto

Martinez (a lungo inseguito dalla Juventus questa estate), che è stato portato all’ospedale di Liverpool per accertamenti, è stato sostituito dal giovane Mike Penders, che è diventato il portiere più giovane ad aver mai giocato in Premier League con il Chelsea. Dopo un lungo stop per permettere allo staff medico di prestare soccorso a entrambi i giocatori, la gara è ripresa e nel finale è arrivato anche il raddoppio, sempre grazie a Pedro Neto alla prima doppietta stagionale.