Chelsea, frizioni tra Sarri e Hazard

Il Chelsea, ancora senza Higuain, ha conquistato la finale di Carabao Cup (affronterà il Manchester City). Decisivo, nella semifinale di ritorno contro il Tottenham, Hazard, premiato come miglior giocatore del match. Il belga ha risposto, in modo piccato, alle critiche di Sarri che, alla vigilia, lo aveva bacchettato per l'atteggiamento avuto nella pesante sconfitta con l'Arsenal.

"Non mi importa. Ho provato a giocare il mio calcio, penso solo a fare del mio meglio per la squadra", le parole di Hazard a Sky. Sarri, nel post match, ha minimizzato l'accaduto: "Non attacco mai i miei genitori. Il problema era la motivazione. Abbiamo reagito bene in questa partita".

SPORTAL.IT | 25-01-2019 07:45