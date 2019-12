Chelsea, Giroud resta in Premier League

Il futuro di Giroud, salvo imprevisti, sarà ancora in Premier League. Nonostante le offerte dall'Italia, il bomber francese pare destinato a continuare la sua avventura nel massimo campionato inglese, con la casacca del Crystal Palace.

Il Chelsea, secondo il The Mirror, starebbe provando ad intavolare uno scambio Giroud-Zaha proprio con il Crystal Palace. I Blues sarebbero pronti a tutti per avere il 27enne nazionale ivoriano Zaha, visto, per un breve periodo, anche allo United.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 08:31