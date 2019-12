Chelsea graziato, mercato riaperto

Il Chelsea di Frank Lampard sta veleggiando tra le prime quattro in Premier League ed è in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un’altra buona notizia per i Blues arriva dalla Corte Arbitrale per lo Sport che ha ridotto la pena che bloccava sul mercato la società di Stamford Bridge.

Il Chelsea era stato condannato a febbraio dalla Fifa per irregolarità relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni, ma la Corte ha ora concesso lo sconto di pena e quindi, dopo aver scontato lo stop nella scorsa finestra estiva, da gennaio potrà tornare ad operare sul calciomercato senza alcun vincolo.

La notizia può interessare di riflesso le squadre italiane: il Chelsea è infatti pronto ad entrare in lizza per Dejan Kulusevski, in prestito al Parma dall'Atalanta e obiettivo dell'Inter, e per Krzysztof Piatek, che potrebbe lasciare il Milan qualora si concretizzasse il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 13:21