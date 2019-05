Chelsea, Hazard confonde tutti

Da settimane, si parla di un passaggio di Hazard dal Chelsea al Real Madrid. Durante la premiazione quale miglior giocatore del Chelsea della stagione, il belga ha rimesso tutto in discussione, a livello di proprio futuro.

Ad un tifoso che gli chiedeva di rinnovare il contratto con i Blues (in scadenza nel giugno del 2020), il fantasista belga ha risposto con un eloquente e diretto: "Dov'è la penna?". Insomma, per il momento, il futuro di Hazard non è ancora scritto.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 08:16