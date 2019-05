Chelsea, Hazard spaventa Sarri

Il futuro di Hazard pare sempre più lontano dal Chelsea: “La mia decisione l’ho presa. Avrei preferito fosse diversa ma sfortunatamente non è possibile. L’ho comunicata al club due settimane fa”, le parole del belga riportate dal Mundodeportivo.

Dichiarazioni che sembrano confermare l’intenzione del 28enne Hazard di chiudere la sua avventura ai Blues per volare a Madrid, sponda Real. Da mesi si parla di un accordo tra Chelsea e Real Madrid per Hazard. Sarri potrebbe perdere la sua star in estate.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 07:46