Chelsea, i tifosi non vogliono Bakayoko

Dopo una stagione complicata (diversi problemi a livello comportamentale), Bakayoko sta per tornare al Chelsea, club proprietario del suo cartellino (il Milan ha deciso di non riscattarlo). Il fratello ha già fatto sapere che l'ex Monaco resterà ai Blues.

Una decisione che non è affatto piaciuta al popolo del Chelsea che, in maniera chiara, ha manifestato il proprio disappunto, spingendo per la cessione di Bakayoko (accostato anche a qualche club italiano, come l'Inter).

SPORTAL.IT | 10-06-2019 07:55