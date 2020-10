Chelsea, idea italiana per la panchina

Il Chelsea sta pensando ad una scossa in panchina per risollevare una squadra che, nonostante gli oltre 250 milioni di euro spesi nel calciomercato, ha iniziato il campionato con sole due vittorie in cinque partite ed è già fuori dalla League Cup. L’idea è quella di tornare a ‘parlare italiano’: l’obiettivo è Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, la dirigenza dei Blues vorrebbe convincere il tecnico livornese anche grazie allo storico legame con l’Italia iniziato nella seconda metà degli anni ’90, tanto in campo quanto in panchina (da Vialli a Maurizio Sarri, passando per Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, Antonio Conte), che potrebbe far cadere il ‘no’ alla panchina estera dell’ex allenatore di Milan e Juventus.

Si tratta, per adesso, soltanto di primi contatti. Se però il Chelsea dovesse continuare a deludere, i dirigenti dei Blues proveranno ad accelerare.

