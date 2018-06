Chelsea, idea Zidane

Il Chelsea ha chiuso la stagione al quinto posto in classifica restando fuori dalla prossima Champions League: la squadra di Conte però è riuscita a conquistare la FA Cup vincendo contro il Manchester United di Josè Mourinho. Durante l’anno appena trascorso, i rapporti tra Conte e il Chelsea non sono stati buonissimi, infatti si presume che l’allenatore italiano non siederà sulla panchina dei ‘Blues’ la prossima stagione: Sarri sembrava in pole position per essere il suo successore.

Secondo quanto riportato dal Sun però il club inglese avrebbe scaricato l’ex allenatore del Napoli per un episodio avvenuto nel 2016: le accuse di omofobia dopo un diverbio avvenuto con l’attuale allenatore della nazionale italiana Roberto Mancini. Abramovich, dopo l’addio di Zidane al Real Madrid, avrebbe avviato immediatamente i primi contatti con il tecnico francese vincitore delle ultime tre edizioni della Champions League.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 12:25