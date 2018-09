Chelsea inarrestabile, il Tottenham fa il verso all'Inter

È la strana coppia formata da Maurizio Sarri e da Jurgen Klopp a guidare la Premier League dopo cinque giornate. Se infatti l’altra capolista dopo 360’, il Watford, è caduto in casa contro il Manchester United, Chelsea e Liverpool restano a punteggio pieno a quota 15 punti.

I blues vincono in rimonta per 4-1 in casa contro il Cardiff City: Bamba porta avanti i gallesi, ma il Chelsea reagisce e dopo tante occasioni sprecate ci pensa Hazard con una tripletta (punizione, tiro deviato e rigore), prima del poker di Willian.

Più di peso la vittoria del Liverpool, che passa 2-1 a Wembley, casa provvisoria del Tottenham: i gol di Wijnaldum e la carambola su Firmino nel secondo tempo non rendono giustizia allo strapotere dei Reds, che sprecano tante occasioni e incassano gol solo in pieno recupero ad opera di Lamela. Il Manchester City regola 3-0 il Fulham e resta in scia a meno due dalle capolista.

SPORTAL.IT | 15-09-2018 22:25