Il laterale italiano resta ai box e Alonso non chiarisce l’entità del problema: Mancini trema in vista della Nations League. Intanto il Chelsea va all'assalto di Ahanor

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Come sta Marco Palestra? Dopo aver saltato l’esordio in Premier League, il laterale del Chelsea non prenderà parte neppure alla partita di Carabao Cup contro il Luton Town, in programma giovedì 27 agosto a Stamford Bridge. Dell’infortunio dell’ex Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Xabi Alonso: le sue parole preoccupano il ct della Nazionale Roberto Mancini, che ha già perso Zaniolo per le quattro sfide di Nations League in programma a partire da fine settembre. Intanto i Blues ci hanno preso gusto e puntano un altro gioiello della Dea: è scattato l’assalto ad Ahanor.

Chelsea, infortunio Palestra: parla Alonso

I tifosi del Chelsea sono rimasti spiazzati dall’esclusione di Palestra dalla formazione che ha battuto 3-2 il Fulham nella prima giornata di Premier League. Non si è trattato di una scelta tecnica, ma di una decisione forzata per Alonso: un problema fisico, infatti, ha costretto il 21enne di Buccinasco ad alzare bandiera bianca, così come Caicedo, perno del centrocampo dei londinesi.

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Parlando dell’infermeria, il tecnico spagnolo ha spiegato che entrambi i calciatori non saranno a disposizione per la sfida di Coppa contro il Luton Town, specificando che ci sono speranze di rivedere in campo l’ecuadoriano già nella prossima partita di campionato contro il Brighton. Di Palestra, invece, ha detto che “forse dovremo approfondire un po’ la questione”.

Come sta Palestra: Mancini preoccupato

L’allenatore del Chelsea non ha chiarito quale sia il problema accusato dal giovane laterale italiano, che ha incantato i tifosi nel precampionato giocando ad altissimi livelli sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Il fatto che la situazione debba essere ulteriormente approfondita non può però far dormire sonni tranquilli a Mancini in vista dei primi appuntamenti della Nazionale in Nations League, quando l’Italia dovrà affrontare Belgio, Francia e due volte la Turchia.

Il ct ha già perso Zaniolo: il numero 10 dell’Udinese, che si candidava a essere uno dei volti nuovi degli Azzurri, ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà lontano dal campo per un mese. Rinunciare anche a Palestra sarebbe un’ulteriore beffa. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, tuttavia, filtra un discreto ottimismo in casa Chelsea sulle condizioni del calciatore, che sarebbe alle prese con un affaticamento muscolare.

Il Chelsea pesca ancora dall’Atalanta: Ahanor vicino

L’asse Londra-Bergamo può regalare un altro colpo. Il Chelsea è uscito allo scoperto su Honest Ahanor con un’offerta da 40 milioni di euro che sta facendo vacillare i Percassi. Secondo Sky Sport, l’affare sarebbe vicino alla conclusione: il 18enne azzurro, acquistato dall’Atalanta per 18 milioni di euro appena un anno fa, si prepara a raggiungere Palestra sulle sponde del Tamigi. Per gli orobici sarebbe l’ennesima plusvalenza monstre.