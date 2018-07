Chelsea-Juve: proposto scambio sorprendente

Non si fermano le operazioni di mercato sull’asse Torino-Londra.

In particolare, al Chelsea, come è noto, piacciono Gonzalo Higuain e Daniele Rugani.

Per arrivare al secondo, che Maurizio Sarri conosce benissimo, avendolo avuto a disposizione all’Empoli, i ‘Blues’ avrebbero fatto una proposta, stando a quanto riferisce il tabloid Daily Express: ‘Vi diamo David Luiz e facciamo uno scambio alla pari, cosa ne dite?’, il tenore del messaggio, parola più, parola meno. C’è un ostacolo, però: 7,5 milioni a stagione che il Chelsea recapita al brasiliano.

Dopo avere da tempo detto addio al quarantenne Gianluigi Buffon, andato a chiudere la carriera a Parigi, la Juventus sta iniziando a fare cassa con le cessioni.

Tutto fa pensare che ora tocchi a Daniele Rugani salutare la compagnia bianconera: non è un mistero che il difensore toscano sia un pallino di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico del Chelsea che lo ha visto crescere (e che gli ha dato fiducia quando era giovanissimo) ai tempi della comune esperienza di Empoli. Il club londinese offre 38 milioni per il cartellino del centrale, la Juventus ne vuole 4 di più: come spesso succede la soluzione potrebbe essere trovata nel mezzo, senza prendere in considerazione l’opzione David Luiz. Per poi cominciare a parlare anche di Gonzalo Higuain, altro elemento assai apprezzato da Sarri: d’altro canto, come in molti ricorderanno, la migliore stagione – condita da gol a ripetizione – il ‘Pipita’ l’ha vissuta proprio alle dipendenze di ‘Mau’ al Napoli.

“Sono felice per Sarri perché nessuno credeva potesse arrivare fin lì e invece eccolo allenare il Chelsea ed è una grande vittoria per tutti, anche per Napoli che è stato fondamentale – ha detto Davide Torchia, agente del centrale juventino, a Radio Crc – Poi, vista la stima per Rugani, tutti pensano che possa seguirlo al Chelsea, ma va considerato che la Juve anche in passato non ha accettato nessuna trattativa, nè col Napoli nè con altre squadre ed ha sempre manifestato la volontà di tenere il calciatore e ad oggi la volontà non è cambiata. Lo stesso Rugani non ha manifestato la volontà di andare altrove, ma va anche detto che se dovesse esserci una richiesta andrà ascoltata perché nel calcio ci vuole rispetto”. Rispetto e ascolto: due ingredienti fondamentali nel buon esito di una trattativa ampiamente avviata.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 12:45