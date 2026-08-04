Chelsea-Juventus, i bianconeri si mettono in proprio per la trasmissione in tv: Spalletti adesso fa sul serio

La sfida di Hong Kong si vedrà solo su Juventus.com e sull'app ufficiale. Intanto in Asia arriva la Juve vera, con i nazionali e i colpi di mercato

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Summer Tour della Juventus entra nel vivo con la prima vera prova di forza del precampionato bianconero. Mercoledì 5 agosto, alle 13:30 italiane, la squadra di Spalletti affronterà il Chelsea a Hong Kong, prima partita della tournée juventina che porterà la squadra anche in Australia. Dopo le amichevoli contro Basilea, Standard Liegi e Nizza, i bianconeri alzano il livello con il ritorno dei giocatori dalle vacanze post Mondiale e l’arrivo dei nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic. Ora Spalletti può iniziare a fare delle vere prove con la sua squadra.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv e in streaming

La Juventus ha deciso di trasmettere tutte le amichevoli della preseason in streaming gratuito. Per seguire Chelsea-Juventus bisognerà collegarsi al sito ufficiale Juventus.com oppure scaricare l’app del club, disponibile sugli store digitali. Una volta sulla piattaforma sarà necessario registrarsi gratuitamente creando un profilo personale, oppure effettuare il login se si è già iscritti, per accedere direttamente alla diretta del match. La trasmissione sarà visibile in Italia, con fischio d’inizio fissato per le 13:30 (ora italiana).

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Spalletti ritrova la vera Juve

Sul piano tecnico, la sfida di Hong Kong rappresenta il primo vero banco di prova stagionale per Luciano Spalletti. Dopo le prime tre amichevoli precampionato giocate con una Juve rimaneggiata, con tante seconde linee e giovani, il tecnico toscano ritroverà finalmente un gruppo con una fisionomia più simile a quella che affronterà il campionato. I nazionali sono rientrati a scaglioni in tempo per il volo verso l’Asia, ovvero i vari Bremer, Yildiz, David, McKennie e Conceiçao. A completare il quadro, i due colpi di mercato degli scorsi giorni, Kolo Muani e Alajbegovic: prima scalo a Torino per entrambi per le visite, la firma e un breve tour della Continassa, poi subito verso Hong Kong. Spalletti però dovrà fare a meno dei due infortunati Ekhator e Thuram. Per l’allenatore sarà comunque la prima occasione per ottenere indicazioni realistiche in vista dell’esordio in Serie A, ormai a tre settimane di distanza.

Le prove tattiche e i nodi da sciogliere

Tra le priorità di Spalletti c’è l’inserimento immediato dei nuovi arrivati: Kolo Muani, che parte in vantaggio avendo già vestito il bianconero seppur con un allenatore diverso, e Alajbegovic, alla scoperta della nuova realtà. Resta da capire se i due avranno già spazio contro il Chelsea, decisione che il tecnico scioglierà solo alla vigilia. Sotto osservazione anche Celik, arrivato dalla Roma, ancora in fase di rodaggio che in settimana si è beccato i complimenti dello stesso Spalletti. Il rebus più delicato riguarda però Yildiz: il turco, alle prese con una tendinopatia rotulea che si trascina dalla scorsa stagione: non ha ancora giocato un minuto, ma è partito comunque per l’Asia perché in miglioramento, potrebbe debuttare proprio in tournée. Dal suo stato di forma, e dall’intesa con Kolo Muani e Alajbegovic, passerà buona parte del destino offensivo della squadra. Sul piano tattico, Spalletti ripartirà dal collaudato 4-2-3-1, pur avendo dimostrato di saper adattare anche il 3-4-2-1. L’unico dato già consolidato è la difesa: la Juve non ha ancora subito gol nei 270 minuti giocati finora, con Kalulu e Kelly tra i più positivi, e ora ritrova anche Bremer, che il mercato, al momento senza offerte concrete, sembra destinato a lasciare in rosa.