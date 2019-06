Chelsea, Lampard libera Sarri

Secondo il Daily Mail, Lampard sarebbe in pole position per diventare il nuovo manager del Chelsea. Nonostante qualche dubbio legato alla poca esperienza in panchina dell'ex centrocampista (una vita al Chelsea), il patron Abramovich sarebbe pronto a consegnargli la panchina dei Blues.

Dovesse arrivare la classica fumata bianca, Sarri sarebbe finalmente libero di poter scegliere il proprio futuro. Anche in Inghilterra, sono certi che il tecnico italiano tornerà in Serie A e, più precisamente, diventerà il nuovo allenatore della Juventus.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 07:41