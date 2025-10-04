Liverpool, Chiesa ignorato di nuovo: Maresca affonda Slot, sui social è rivolta contro l'allenatore

Il Liverpool perde anche contro il Chelsea: terza sconfitta di fila per i campioni d'Inghilterra. Neppure un minuto per Chiesa: scatta il processo al tecnico olandese

Enzo Maresca ufficializza la crisi del Liverpool. A Stamford Bridge il Chelsea stende 2-1 i campioni d’Inghilterra, alla terza sconfitta di fila Champions League. Sul banco degli imputati è finito il tecnico olandese Arne Slot, accusato di ignorare Federico Chiesa, neppure gettato nella mischia.

Chelsea-Liverpool: Maresca inguaia Slot

Entrambe le squadre avevano bisogno di rilanciarsi in Premier. L’ha spuntata Maresca, che, dopo due ko consecutivi, ritrova l’intera posta in palio battendo il Liverpool 2-1 all’ultimo respiro.

Caicedo ha sbloccato il match dopo soli 14′, poi Gakpo ha pareggiato al 63′ prima del gol di Estevão in pieno recupero che ha consentito al Chelsea di salire a quota 11, mentre il Liverpool – bloccato a 15 – è stato scavalcato in vetta dell’Arsenal. Maresca espulso ma felice: l’allievo di Guardiola è stato punito nel finale, mentre per Slot si prospetta un’altra settimana durissima.

Reds in crisi: Chiesa di nuovo ignorato

Citiamo Agatha Christie: un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Ecco, i tre ko dei Reds sono la prova di una crisi ormai conclamata nonostante un mercato record da oltre 500 milioni. Slot ha escluso dall’undici titolare ‘mister 137 milioni Wirtz‘, tra i più bersagliati dal pubblico, e, ancora una volta, ha ignorato Chiesa.

L’italiano, a bersaglio nel finale della partita persa col Crystal Palace, ha saltato il successivo impegno in Champions League col Galatasaray per un problema fisico, per poi tornare a disposizione per il big match con i blues. Ma l’ex Feyenoord non ha ritenuto opportuno affidarsi alle accelerazioni dell’ex Juventus, non convocato da Gattuso per il doppio impegno dell’Italia nelle qualificazioni Mondiali contro Estonia e Israele.

Tifosi dalla parte di Fede: rivolta contro l’allenatore

Basta dare uno sguardo ai social per capire lo stato d’animo dei tifosi del Liverpool. Sono tutti contro Slot e le sue scelte. “Cosa sta combinando l’allenatore? Nessuna possibilità per Chiesa. Endo è entrato in campo all’improvviso, quando avevamo bisogno di Chiesa. Una decisione orribile, la peggiore della sua carriera” scrive Aziz su X.

“Chiesa cosa deve fare di più per ottenere spazio in campo? Salah ha giocato in modo pietoso” sottolinea Ola. “Slot sta distruggendo Chiesa” sbotta un altro sostenitore dei Reds. “Mi piacerebbe sapere cosa ha fatto di sbagliato Chiesa” chiede Jack. Insomma, tensione alle stelle. Quando arriverà il momento di Federico?