Chelsea, Lukaku è sparito: fuori fino a dopo la sosta

Romelu Lukaku out fino a dopo la sosta. Ad annunciarlo è stato il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel in conferenza stampa prima della gara contro il Newcastle: “Timo Werner e Lukaku sono ancora out. Pulisic si è allenato, ma è ancora presto per rivederlo giocare. Tutti gli altri ci saranno, eccetto Kovacic che ne avrà per qualche settimana per un problema al tendine del ginocchio. Lukaku tornerà dopo la pausa per le Nazionali di novembre. Pulisic dovrebbe invece essere pronto già per il Burnley”.

Il bomber belga ha saltato le ultime due partite dei Bleus contro Norwich e Southampton.

