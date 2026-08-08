Palestra incanta contro il Milan: Alonso lo schiera a sinistra e ne esalta la duttilità. I tifosi del Chelsea sono già pazzi di lui, mentre l’Inter si mangia le mani

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Semplicemente devastante. Marco Palestra si è reso protagonista di una prestazione sontuosa anche nel 3-0 al Milan, facendo impazzire i tifosi del Chelsea sui social e aumentando i rimpianti dell’Inter. Sì, perché a Giacarta è andata in scena una novità tattica assoluta: l’ex terzino di Cagliari e Atalanta è stato infatti schierato a sinistra da Xabi Alonso e non nel suo ruolo naturale sulla destra. L’intuizione si è rivelata geniale, perché il 21enne di Buccinasco è risultato tra i migliori in campo. Ed è una notizia che non può non strappare un sorriso anche al ct della Nazionale Roberto Mancini.

Chelsea-Milan, Alonso cambia ruolo a Palestra: l’intuizione funziona

In campo per tutti i 90 minuti dell’amichevole che ha visto il Chelsea superare 3-0 il Milan di Amorim, Palestra ha messo tutti d’accordo anche giocando sulla fascia sinistra. Il 3-4-2-1 disegnato da Xabi Alonso contro i rossoneri sembra fatto su misura per il laterale soffiato all’Inter con una maxi offerta da 55 milioni di euro più bonus. E proprio il classe 2005, seppur dirottato sulla corsia opposta a quella abituale, è uno dei calciatori che ha maggiormente beneficiato del nuovo sistema di gioco.

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Palestra calciatore universale: il suggerimento di Alonso

Il Milan ha fatto una fatica mostruosa a contenere le sue folate sulla fascia. Ma c’è di più: Alonso gli ha concesso una libertà tale grazie alla quale Palestra si è praticamente visto in ogni zona del campo, anche per vie centrali. Il tecnico spagnolo ha avuto il merito di capire subito quanto il calciatore italiano sia versatile e, come riferiscono i media londinesi, gli ha chiesto di agire con sicurezza e personalità. Non ‘intrappolato’ sulla fascia destra, ma come un jolly da utilizzare dappertutto grazie alle sue qualità che hanno già conquistato i tifosi.

Tifosi del Chelsea sempre più pazzi di Palestra: social in estasi

Basta dare uno sguardo ai social per capire quale sia l’opinione dei tifosi del Chelsea sul nuovo acquisto arrivato dall’Italia. “Il modo in cui Palestra ha giocato oggi deve essere studiato. Muovere la palla attraverso spazi ristretti, dettare i passaggi e individuare le zone libere sotto pressione come un veterano esperto. Xabi Alonso ha incastonato un altro diamante in questa struttura del centrocampo”, ha scritto su X Sammy Boy.

“Palestra continua a impressionare: è molto più di un difensore. La sua qualità tecnica, la creatività e il gioco di raccordo a centrocampo sono stati eccezionali”, è il commento di un altro tifoso. “Pensavo fosse impossibile, ma può tranquillamente giocare a sinistra o a destra senza problemi”, ha commentato Mod. Chris non ha dubbi: “È una gemma”. E per un altro fan londinese “finirà nella squadra dell’anno della Premier League, perché è incredibilmente bravo”.

Mancini sorride, l’Inter aumenta i rimpianti per Palestra

La novità tattica che riguarda Palestra non può non far felice Mancini. C’è da scommettere che l’ex Atalanta esploso in prestito indossando la maglia del Cagliari sarà uno dei pilastri della nuova Nazionale. Con la possibilità di essere impiegato anche sulla sinistra, se dovesse mancare Dimarco, o di avere maggiore libertà di movimento seguendo le orme di Alonso.

In via della Liberazione c’è chi si starà mordendo le mani. Perché l’Inter è stato l’unico vero club della Serie A disposto a fare all-in sul calciatore, che alla fine ha scelto la più ricca offerta del Chelsea. Intanto la casella lasciata libera da Dumfries è ancora vuota: sarà pure calcio d’agosto, ma dopo la prova sfoderata contro il Milan i rimpianti nerazzurri sono decisamente aumentati.