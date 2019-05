Il Chelsea, ai calci di rigore, ha battuto l'Eintracht, conquistando così la finale di Europa League: "Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo, nei supplementari abbiamo fatto meglio. Per noi in panchina è stata una partita sofferta".

Il tecnico dei Blues ha parlato anche del suo futuro (tante le voci di mercato che lo riguardano). Niente ritorno in Italia, parola dello stesso ex allenatore del Napoli: "Tornare in Italia? Non lo so. Al momento, no".

SPORTAL.IT | 10-05-2019 07:41