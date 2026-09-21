L’esterno del Chelsea è ancora fermo ai box, un mese di stop per quello che doveva essere un semplice “affaticamento muscolare”. Zero presenza con i Blues e Mancini lo aspetta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Che cosa è successo a Marco Palestra? L’ex giocatore del Cagliari e dell’Atalanta era uno dei “rookie” più attesi in Premier League ma il suo debutto con la maglia del Chelsea, che in estate è riuscito a strapparlo all’Inter, deve ancora essere celebrato. Tutta colpa di un infortunio, presentato come un semplice affaticamento muscolare che ora però si sta trasformando in un vero e proprio mistero, che tiene in ansia anche Mancini.

Il mistero sull’infortunio e l’indizio di Xabi Alonso

C’era grande attesa per vedere Marco Palestra all’opera. Il giocatore italiano nelle prime uscite estive con la maglia del Chelsea aveva subito dimostrato grandi qualità ma il suo esordio ufficiale deve ancora arrivare. Lo stop è arrivato invece pochi giorni prima della gara con il Fulham in programma il 24 agosto, quello che doveva però essere un leggero risentimento muscolare, si è trasformato in uno stop di oltre un mese. I Blues non hanno mai parlato con chiarezza l’entità dell’infortunio dell’azzurro ma alcune dichiarazioni del tecnico Xabi Alonso hanno subito lasciato capire che non si trattava di qualcosa di risolvibile nel giro di pochi giorni. Negli ultimi giorni però è cresciuto l’ottimismo e la possibilità di vederlo in campo dopo la sosta per le nazionali.

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Mancini perde subito un big

Un po’ di preoccupazione per questa situazione deve averla maturata anche Roberto Mancini. Il commissario tecnico, che torna sulla panchina dell’Italia a distanza di tre anni, vuole cominciare il suo percorso nel miglior modo possibile e per farlo avrebbe avuto bisogno di tutti i suoi migliori giocatori a cominciare proprio da Palestra destinato a diventare un elemento chiave del nuovo corso azzurro. Ma è ancora il momento dell’attesa e nelle sfide di Nations League, l’esterno ex Cagliari non sarà a disposizione, sperando che l’infortunio di agosto possa smettere di essere un rebus e diventare acqua passata.

L’operazione Palestra-Chelsea

L’affare che ha portato Marco Palestra a vestire la maglia del Chelsea (ma per il momento solo in amichevole) è stato uno dei più chiacchierati della scorsa sessione di mercato. Il giocatore ex Cagliari (ma di proprietà dell’Atalanta) è stato a lungo vicino all’Inter prima che l’inserimento dei Blues non risultasse decisivo. L’esterno italiano è stato uno degli investimenti più importanti per il club inglese che ha messo sul piatto 55 milioni di euro più 5 di bonus per strapparlo alla concorrenza. Per il giocatore un contratto decisamente ricco da circa 5 milioni di euro netti all’anno, una cifra destinata a crescere attraverso bonus di rendimento personali e della squadra.