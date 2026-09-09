Chelsea, per Palestra debutto ancora rinviato: Xabi Alonso fa chiarezza, quando può arrivare la svolta per l’azzurro

Il laterale, fuori dai convocati pure per la gara di Carabao Cup contro il Leeds, attende di esordire con i Blues: il tecnico prova a rassicurarlo

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Stasera il Chelsea affronterà il Leeds in Carabao Cup, ma lo farà ancora una volta senza Marco Palestra: il laterale ex Atalanta non è stato convocato neanche per la quinta partita stagionale dei Blues e attende ancora di debuttare con la sua nuova squadra. Il tecnico Xabi Alonso ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: ecco quando potrebbe arrivare la svolta per l’azzurro.

Chelsea, Palestra deve ancora attende per il debutto

Cinque partite ufficiali del Chelsea e cinque convocazioni mancate per Marco Palestra, che neanche stasera, nella gara degli ottavi di finale di Carabao Cup a Stamford Bridge contro il Leeds, riuscirà a fare il suo debutto ufficiale con i Blues. Xabi Alonso l’ha spedito in tribuna, ma quella del tecnico non è una scelta tecnica: la motivazione della mancata convocazione di Palestra è legata puramente all’infortunio patito dall’azzurro prima della 1a giornata di Premier League dello scorso 24 agosto contro il Fulham.

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Infortunio Palestra, Xabi Alonso fa chiarezza

È stato lo stesso Xabi Alonso a fare chiarezza sulla situazione di Palestra e di Moises Caicedo, anch’egli indisponibile per infortunio. “Non sono ancora pronti e non è il momento di correre rischi prematuri. Quindi li valuteremo partita per partita, ma è troppo presto”, ha dichiarato l’allenatore del Chelsea che poi ha parlato in maniera più dettagliata di Palestra, protagonista di un ottimo pre-campionato con i Blues prima dell’imprevisto infortunio.

“È particolarmente frustrante – ha detto l’ex tecnico di Bayer Leverkusen e Real Madrid – Marco era arrivato con un’energia enorme, un grande desiderio di divertirsi giocando in Premier League. Ha fatto un’ottima preparazione pre-campionato e pochi giorni prima della prima partita contro il Fulham si è infortunato”.

Palestra, quando può arrivare la svolta

Xabi Alonso ha anche spiegato che il recupero di Caicedo potrebbe avvenire in tempo per la prossima gara di Premier League, in programma sabato 12 settembre a Londra contro l’Hull City. Palestra, invece, avrà bisogno di altro tempo: per l’azzurro la data da cerchiare sul calendario è quella di venerdì 18 settembre, quando il Chelsea sarà impegnato sul campo del Brentford per la 5a giornata di campionato.

Palestra, chance per l’Italia

Dovesse farcela per quel giorno, Palestra potrebbe anche rientrare tra i convocati del c.t. Roberto Mancini per le gare di Nations League dell’Italia contro Turchia e Belgio, in programma rispettivamente il 25 e il 28 settembre. Altrimenti, Palestra dovrà attendere la fine della pausa per le nazionali per il suo debutto col Chelsea: dopo la pausa per le nazionali, il Chelsea è atteso dalla sfida casalinga con Bournemouth del 10 ottobre.