Chelsea, ricorso contro lo stop al mercato

Il Tas di Losanna ha comunicato di aver ricevuto un ricorso del Chelsea contro la Fifa in merito alla decisione dello scorso 11 aprile, e confermata quasi in toto in secondo grado qualche settimana dopo, con cui la Fifa ha condannato il club inglese al blocco del mercato in entrata per le prossime due sessioni per aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni.

Il Chelsea, che non potrà acquistare calciatori fino a giugno 2020, è stato punito anche con un'ammenda da 600mila franchi svizzeri.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 11:23