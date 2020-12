Chelsea, Rudiger: "Gioco poco e non sono contento"

Il difensore centrale ex Roma ha voluto parlare ai microfoni di ZDF del suo momento poco felice: “Non gioco e non sono contento”.

Chiaro e senza troppi giri di parole: l’avventura tra le fila dei blues potrebbe già essere al capolinea. Solo una misera presenza quest’anno con il Chelsea, non ha fatto altro che aumentarne il malumore in maniera esponenziale.

Sentiamo dalle parole del difensore tedesco cosa pensa del suo futuro: “Da qui a gennaio possono accadere tante cose. Il mercato? Vediamo cosa succede. Io ho accettato la sfida e proverò a conquistarmi il posto”.

L’idea di un probabile e possibile addio, tuttavia, non è un fulmine a ciel sereno. Già nel settembre scorso, Rudiger, finito subito ai margini del progetto tecnico di Lampard, si rifiutò di entrare in campo nella sfida contro il Tottenham…e proprio gli “spurs” nelle ultime ore, starebbero pensando di puntare sul difensore e x Roma, per migliorare la loro difesa.

OMNISPORT | 21-12-2020 12:31