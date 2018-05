Chelsea-Sarri, c'è la svolta clamorosa

Novità importanti, anzi decisive, erano attese dall’ultimo giorno di maggio per il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore del Napoli, di fatto già messo alla porta dal presidente De Laurentiis autore del colpo ad effetto che ha portato Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, è infatti legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2020, con clausola rescissoria di 8 milioni valida però appunto fino al 31 maggio. Dal 1° giugno, nei fatti, chi volesse avvicinare Sarri dovrebbe trattare con la società, con tutti i rischi del caso legati ad un affare che può andare per le lunghe, alla luce dei rapporti non più ottimali tra ADL e il tecnico che ha regalato al Napoli il record storico di punti in Serie A, tenendo la squadra in corsa per lo scudetto quasi fino alla fine. Un nuovo allenatore al Chelsea ci sarà, nonostante Antonio Conte sia sotto contratto e nonostante l’esonero rischi di costare un capitale al patron Abramovich. Ma non sarà l'ex Napoli.

Come previsto il Chelsea non ha versato l’importo della clausola rescissoria, ma a sorpresa i blues sembrano aver mollato del tutto la presa su Sarri. I motivi non sarebbero di natura tecnica e neppure economica, bensì "morale". Secondo quanto riporta 'The Sun', infatti, a far virare improvvisamente i londinesi verso un’altra scelta per la panchina sarebbe il passato definito “controverso” di Sarri, ovvero quelle esuberanze di troppo mostrate in panchina, tra polemiche e proteste. In particolare, il tabloid inglese fa riferimento allo scontro verbale con Roberto Mancini durante il quarto di finale di Coppa Italia del gennaio 2016, quando Sarri rivolse all’attuale ct della Nazionale delle infelici parole omofobe. Tanto sarebbe bastato al Chelsea per ritenere Sarri non idoneo di sedersi sulla panchina di Stamford Bridge. Affare congelato, quindi, e alternativa già in caldo, che risponderebbe al nome di Laurent Blanc, senza squadra dalla primavera del 2016 dopo la fine dell’avventura al Paris Saint-Germain

SPORTAL.IT | 31-05-2018 22:40