Chelsea, Sarri e il favore alla Juventus

Il finale di stagione del Chelsea si sta rivelando decisamente positivo. In gioco per l'Europa League, terzo in Premier League, Sarri si gode anche il ritorno al gol di Higuain (contro il Watford), molto criticato in terra inglese per il suo impatto, non eccezionale, con la casacca dei Blues.

"Gonzalo, qui, sta ancora studiando. Con noi, potrà fare bene la prossima stagione", le parole del tecnico del Chelsea che, di fatto, dà per scontata la permanenza del bomber argentino anche il prossimo anno a Londra. Sarebbe un grosso favore per la Juventus, visto che Higuain è in prestito al Chelsea ma sotto contratto con i bianconeri.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 07:25