Chelsea, Sarri: "E poi non sarei un allenatore da Europa"

Il Chelsea è nelle semifinali di Europa League, il Napoli è a casa: "Mi dispiace per il Napoli perché ha avuto un sorteggio difficile, non avrei giocato volentieri lì, ma sarebbe stato bello affrontarlo in campo neutro", le parole di Sarri a Sky Sport.

L'ex tecnico del Napoli si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Ne ho vinte 18 su 22 di gare in competizioni europee ma non sono considerato un allenatore ds Europa. Non so perchè…", conclude, in maniera polemica, l'ex allenatore del Napoli.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 07:29