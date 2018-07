Chelsea, Sarri pensa a Kovacic

In attesa di novità sul fronte Rugani, il Chelsea sta pensando a come rinforzarsi in altre reparti, in particolare a centrocampo. Secondo il Daily Mail, i Blues sarebbero sulle tracce di Kovacic, visto in Italia con la casacca dell'Inter.

Il croato ha fatto sapere di voler lasciare il Real Madrid. Sarri, tecnico del Chelsea, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Attenzione anche alla pista che porta a Ramsey dell'Arsenal, altro giocatore accostato alla nuova squadra di Sarri.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 31-07-2018 07:50