Chelsea, Sarri svela il futuro di Higuain

Il futuro di Higuain, salvo imprevisti, sarà ancora al Chelsea. A svelarlo è stato Sarri, tecnico dei Blues (colui che l'ha voluto a Londra a tutti i costi). I due sperano di proseguire la loro avventura al Chelsea insieme.

"Non è facile adattarsi alla Premier League però credo che il prossimo anno segnerà tanti gol. SE verrà riscattato? Non lo so, non faccio io il mercato ma in teoria sì". Insomma, l'impressione è che il Pipita resterà uno dei Blues. Niente rientro alla Juventus.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 07:19