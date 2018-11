Chelsea, Sarri tenta il colpo Alex Sandro

Il Chelsea, attualmente nelle mani di Sarri, starebbe pensando ad un grande colpo di mercato. Il nome caldo sarebbe quello di Alex Sandro, da tempo accostato ai Blues. Secondo il media inglese Express, ci sarebbe anche un'offerta, attorno ai 55 milioni di euro.

Alex Sandro ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il club bianconero, nel recente passato, ha rifiutato diverse proposte, anche importanti, per Alex Sandro. Sarri potrebbe essere un fattore determinante per sbloccare la trattativa. L'eventuale cessione di Alex Sandro potrebbe portare a qualche nuovo acquisto di livello internazionale in casa bianconera.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 09:20