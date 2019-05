Chelsea, Sarri verso il ritorno in Italia

Nuovo capitolo legato al futuro di Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe pronto a scaricare il tecnico italiano. Troppe le frizioni con la società, il presidente e buona parte dei tifosi. Neppure la vittoria dell'Europa League dovrebbe salvarlo (nonostante un contratto fino al giugno del 2021).

A questo punto, Sarri potrebbe, veramente, fare ritorno in Serie A. Il Milan pare in pole position. Tanta la voglia di affidarsi all'ex allenatore del Napoli. Attenzione anche alla Roma, alla ricerca di un nuovo condottiero (in corsa anche Gasperini).

SPORTAL.IT | 15-05-2019 09:03