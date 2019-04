Chelsea, Sarri zittisce i suoi detrattori

Vittoria, in rimonta, per il Chelsea. I Blues, dopo essere andati sotto a Cardiff, portano a casa la vittoria nei minuti finali, grazie ai gol di Azpilicueta e Loftus-Cheek in pieno recupero. Tre punti d'oro per Sarri.

Il tecnico italiano ha risposto con ironia ai tifosi dei Blues che, durante il match, hanno aspramente criticato il suo operato, chiedendo il suo licenziamento: "Probabilmente dovevano aspettare la fine della partita", le sue parole riportate dal Daily Mail.

SPORTAL.IT | 01-04-2019 09:15