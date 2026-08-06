Chelsea, tifosi conquistati da Palestra dopo la Juventus: perché i fan dei Blues sono pazzi dell’azzurro

Alla seconda amichevole da titolare, l’ex Cagliari ha mostrato personalità e una specifica abilità particolarmente apprezzata sui social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cresce la considerazione dei tifosi del Chelsea per Marco Palestra: nell’amichevole di Hong Kong con la Juventus l’azzurro ha mostrato ancora una volta la sua personalità e una particolare abilità che ha fatto impazzire i fan dei Blues sui social.

Chelsea, Palestra impressiona con la Juventus

Alla terza amichevole, la seconda giocata da titolare, Marco Palestra pare aver del tutto conquistato i tifosi del Chelsea. Dopo il buon debutto a gara in corso nella vittoria contro il Sydney e gli 80’ in campo nella sconfitta con il Tottenham, Xabi Alonso ha confermato l’ex laterale del Cagliari dal 1’ contro la Juventus, ottenendo in cambio una prestazione di grande sostanza.

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Palestra ha giocato fino al 65’, lasciando il terreno di gioco poco prima del gol partita di Zhegrova per i bianconeri, assicurando spinta costante sulla destra, personalità nella gestione del pallone in fase di costruzione e fisicità in pressione.

Palestra e i dribbling col sinistro

A colpire i tifosi dei Blues, però, è stata una caratteristica in particolare. Rispetto alle precedenti uscite, contro la Juventus Palestra ha potuto attaccare più spesso palla al piede il fronte destro, mettendo in luce una sua dote: pur essendo un destro naturale, l’azzurro tocca indifferentemente il pallone con ambo i piedi quando si tratta di puntare l’uomo per andare al dribbling. La capacità di orientare la palla anche col sinistro è una qualità che lo rende imprevedibile e che non è sfuggita ai tifosi del Chelsea.

I tifosi del Chelsea conquistati da Palestra

“Palestra usa il sinistro quasi più del destro… che giocatore”, scrive JnR su X. “Tutto quello che deve fare Xabi Alonso è allenarlo bene e perfezionare il suo calcio: ma già ora Palestra è meglio di Malo Gusto”, aggiunge Hony paragonando l’italiano al francese, sulla carta il terzino destro titolare del Chelsea. “Difensivamente deve migliorare, ma attacca come un’ala”, nota Anubhav. “Sinistro per dribblare, destro per difendere: Palestra spaccherà in Premier”, assicura Only1.

Palestra, nuovo test col Milan

Vedremo se Palestra riuscirà davvero a scalzare Malo Gusto come titolare del Chelsea, l’italiano avrà presto un’altra occasione per farsi notare nell’amichevole che i Blues sosterranno l’8 agosto a Giacarta contro il Milan. Di sicuro l’avventura con i Blues del laterale della Nazionale è iniziata bene, ma per avere un giudizio più affidabile sulle potenzialità di Palestra nel calcio inglese bisognerà attendere l’esordio del Chelsea in Premier Leabgue, in programma il 24 agosto a Londra nel derby con il Fulham.