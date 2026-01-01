Chelsea, ufficiale il divorzio con Maresca: ecco chi sostituirà il tecnico italiano

Risultati deludenti e polemiche interne alla base della decisione della rottura di comune accordo: a giugno i Blues avevano vinto il Mondiale per club

Tra il disappunto e l’addio c’è stato giusto il tempo del cenone. Dopo i mugugni dei giorni scorsi ora è ufficiale: Enzo Maresca non è più l’ allenatore del Chelsea. I disaccordi tra l’allenatore italiano e il club londinese, pochi mesi dopo la vittoria della Conference League e del Mondiale per Club , hanno portato l’ex giocatore del Torino a fare le valigie a Stamford Bridge .

Il comunicato del Chelsea

Questo il comunicato del club londinese: “Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi costituiranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo. Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione. Auguriamo a Enzo tutto il meglio per il futuro.

Se ne va dunque di comune accordo dopo 18 mesi di incarico, dopo aver diretto 92 partite in tutte le competizioni (55 vittorie, 16 pareggi e 21 sconfitte) e aver fatto la storia: è il primo allenatore nella storia della Premier League a lasciare il suo club il giorno di Capodanno. Sebbene le tensioni tra l’ormai ex allenatore dei Blues e il consiglio di amministrazione si siano intensificate nelle ultime ore, con la maggior parte dei media britannici che riportavano che la presenza dell’italiano sulla panchina ospite all’Etihad Stadium il 4 gennaio contro il Manchester City era in dubbio, i rapporti si stavano deteriorando da un po’ di tempo.

La polemica col club

La settimane scorsa, dopo aver battuto l’Everton , Enzo Maresca aveva dichiarato di stare vivendo le sue ” 48 ore peggiori ” alla guida del club londinese. Affermazione legata a gravi attriti tra l’allenatore e il reparto medico e a una continua divergenza di opinioni sulla gestione dei giocatori infortunati e sul loro rientro in campo. I dirigenti sono rimasti profondamente delusi da quei commenti pubblici e da una serie di altri episodi, tra cui: La sua decisione di saltare la conferenza stampa post-partita di martedì adducendo come motivazione una malattia. I vertici del club ritengono che non fosse malato e hanno ritenuto la decisione poco professionale, irrispettosa e ingiusta nei confronti di Willy Caballero, che avrebbe dovuto sostituirlo.

Il suo ignorare i consigli medici sui giocatori che rientravano da un infortunio e farli giocare per troppo tempo. Informazioni che collegano Maresca a un ritorno al Manchester City, dove aveva precedentemente lavorato sotto la guida di Pep Guardiola. L’obiettivo è che un nuovo allenatore continui a lavorare con lo stesso sistema ed eviti la necessità di apportare cambiamenti radicali a metà stagione, in cui il club rimane quinto, nonostante la recente serie positiva.

Il crollo in classifica

Anche i suoi risultati nelle ultime settimane sono stati deludenti. Mentre il Chelsea ha chiuso novembre imbattuto, ha vinto solo due delle otto partite di dicembre. L’ultimo pareggio contro il Bournemouth (2-2), una partita dopo la quale Enzo Maresca non si è presentato ai media – ha fatto uscire i Blues dalla zona-Champions League . Attualmente il Chelsea è quinto con 30 punti, due in meno del Liverpool .

C’è già una piccola rosa di candidati alla panchina che include il favorito dei bookmaker Liam Rosenior. Si sta pianificando la trasferta di domenica contro il Manchester City, ma si prevede che il sostituto di Maresca sarà disponibile a breve e potrebbe persino dirigere il derby di mercoledì contro il Fulham. Il Daily Mail Sport apprende che anche Andoni Iraola del Bournemouth è in lizza. L’ex allenatore del Brighton Roberto de Zerbi, ora al Marsiglia ma considerato un’opzione prima che il club ingaggiasse Maresca, non è nella lista dei candidati per l’anno prossimo così come non lo sarebbero Cesc Fabregas e John Terry.