Chelsea, Zola: "Sarri è stato offeso"

Serataccia per Chelsea e Sarri. I Blues non vanno oltre al 2-2 con il Burnley (in gol Higuain) e l'ex allenatore del Napoli viene anche espulso nel concitato finale. Ai microfoni, nel post partita, si presenta, l'assistente Zola che spiega il rosso a Sarri.

"E' molto frustrato. E' stato espulso e credo sia stato anche offeso. Penso che sia stato detto qualcosa dalla loro panchina. Non voglio soffermarmi tanto su questo ma vedremo cosa potremo fare al riguardo", le parole di Zola riportate dal Telegraph.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 07:32