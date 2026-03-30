Chevalier sparito anche con la Francia: Deschamps come Luis Enrique, un dato inchioda l’anti-Donnarumma

La crisi del portiere voluto al PSG da Luis Enrique al posto di Gigio è inarrestabile: la scelta del ct dei Bleus fa scattare l'allarme in vista dei Mondiali

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Lucas Chevalier è sparito dai radar anche dalla Francia. Da possibile titolare al posto di Maignan a ultima scelta: c’è una statistica che inchioda il portiere del Paris Saint-Germain scelto in estate da Luis Enrique al posto di Donnarumma. E scatta l’allarme in vista del Mondiale.

Francia, l’inesorabile caduta di Chevalier

Come messo in chiaro da Deschamps alla vigilia dei due impegni contro Brasile e Colombia, Chevalier è stato chiamato dal ct della Francia come terza scelta e non come vice di Maignan, ossia il ruolo ricoperto nell’ultimo anno.

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Se Magic Mike ha blindato la sua titolarità tra i pali dei Bleus grazie all’ottima stagione fin qui disputata col Milan, il 24enne estremo difensore del PSG è stata scavalcato nelle gerarchie dal 31enne collega del Rennes, Brice Samba. E, se dovesse continuare a far panchina sotto la Torre Eiffel, potrebbe essere addirittura escluso dalla lista dei convocati alla rassegna iridata che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Un dato inchioda il portiere del PSG

Due partite, due vittorie. La Francia ha battuto 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti in amichevole e a seguire 3-1 la Colombia. Deschamps ha utilizzato tutta la rosa a sua disposizione, a eccezione proprio di Chevalier. Il classe 2001, per cui i campioni di Europa in carica hanno staccato al Lille un assegno da 40 milioni di euro che con i bonus può arrivare fino a 55, è rimasto l’unico a guardare. Contro la Seleçao ha giocato Maignan, mentre in occasione del successivo impegno con i Cafeteros l’ex allenatore della Juventus ha concesso un’opportunità a Samba.

Proprio il nuovo vice Maignan ha parlato del delicato momento che sta attraversando il collega: “Quando il ct mi ha comunicato che avrei giocato ero felicissimo: sono passati due anni dalla mia ultima partita con la nazionale. Nel calcio il ruolo del portiere è molto delicato. Ci sono periodi in cui si ottengono risultati migliori e altri in cui si va un po’ meno bene”. RmcSport riporta le sue parole su Chevalier: “Sosteniamo Lucas, siamo con lui. Conosciamo tutti le sue qualità”.

L’inesorabile caduta dell’anti-Donnarumma

Il valore di Luis Enrique non si discute, lungi da noi farlo. Perché tutti possono sbagliare, anche l’asturiano. Sì, su Donnarumma-Chevalier ha preso un abbaglio. È vero che tra la società e Gigio era calato il gelo per via di un rinnovo contrattuale che non si sbloccava, ma l’ex ct della Spagna non ha fatto nulla per ricucire il rapporto.

Anzi, ha dato il benservito al capitano della nazionale italiana – peraltro decisivo per la conquista della Champions League – per puntare fortemente sull’ex Lille, ritenuto più abile a giocare con i piedi. Il risultato? Disastroso. L’ultima presenza risale al 23 gennaio, e solo perché Safonov era infortunato. Il rientro del russo l’ha costretto alla panchina: considerando anche le due amichevoli della Francia, il numero delle partite da riserva di Chevalier è salito a 14.