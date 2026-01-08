Chevalier, l'anti-Gigio è l'eroe della Supercoppa di Francia: decisivo ai rigori, ennesima beffa per De Zerbi

La squadra di Luis Enrique vince il trofeo: rocambolesco 2-2 dopo i tempi regolamentari, il portiere ne para due e regala la coppa ai parigini

Il Paris Saint Germain ha vinto per la quarta volta di fila la Supercoppa di Francia. Al Jaber Al Ahmad International Stadium di Kuwait City, i campioni d’Europa hanno battuto ai rigori il Marsiglia di De Zerbi.

Psg-Om, finale thrilling

Un botta e risposta con finale thrilling, poi il verdetto che arriva dal dischetto e premia, ancora una volta, il Psg di Luis Enrique. Una beffa difficile da mandar giù per Roberto De Zerbi visto che, all’87°, il suo Marsiglia aveva trovato la rete del 2-1 nella finale della Supercoppa francese disputata in Kuwait, cosa che ha scatenato le polemiche di De Zerbi.

Psg sul filo di lana

Match che si sblocca presto con Dembelè che, al 13°, porta in vantaggio i campioni di Francia. L’OM ha trovato il pareggio al 76′ con Greenwood, su un rigore molto contestato da parte dei parigini secondo i quali non c’è alcun fallo di Chevalier in uscita sull’inglese. Non è tutto, perchè al minuto 87 l’autorete di Pacho porta sul 2-1 la squadra di De Zerbi. Ancora una volta non del tutto irreprensibile Chevalier, tornato titolare dopo una lunga assenza per infortunio. In sua vece si era ben disimpegnato Matvey Safonov, il portiere russo diventato eroe della formazione transalpina grazie ai 4 calci di rigori parati contro il Flamengo. Ma anche lui si è fatto male, così il sostituto di Donnarumma è tornato titolare. Sembra finita, ma non è così perchè al 95′ Goncalo Ramos finalizza un clamoroso contropiede siglando il gol del 2-2 che manda le due squadre direttamente ai calci di rigore.

Il riscatto di Chevalier

E qui Chevalier trova il suo riscatto. Il Psg ne segna 4 su 4 con Ramos, Vitinha, Mendes e Doué, il Marsiglia soltanto uno perchè Chevalier si fa perdonare l’incertezza precedente e ne para due a O’Riley e Traore. A segno soltanto Murillo per i marsigliesi: Supercoppa ai parigini per la 14esima volta nella loro storia (la 4° consecutiva), per De Zerbi e il suo OM la beffa di una sconfitta dagli 11 metri quando la vittoria e il trionfo sembravano ormai cosa fatta.