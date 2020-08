Chevanton torna al Lecce, in Primavera

Nonostante la retrocessione in Serie B per quanto riguarda la prima squadra, in qualche modo arriva una buona notizia per tutti i tifosi del Lecce. Torna infatti un beniamino di tutta la tifoseria giallorossa: Ernesto Chevanton.​ “L’U.S. Lecce comunica che Ernesto Javier Chevanton assume il ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della formazione Primavera, guidata da mister Vito Grieco”.

Il club ha comunicato sui social e sul sito ufficiale il ritorno dell’ex calciatore uruguaiano, che da giocatore ha militato con il Lecce dal 2001 al 2004, nel 2010/2011 e nel 2012/2013.

Adesso ritrova la squadra salentina in una nuova veste, quella di collaboratore tecnico della Primavera, al fianco di Vito Grieco.

