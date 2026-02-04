Chi è Andrea Piccolo, l'ex ciclista fermato per 2000 euro falsi nascosti sotto lo sterzo della Porsche

L'ex pro era già stato allontanato dalla sua squadra, gli esordi da promessa del ciclismo, il Giro e le classiche

Andrea Piccolo è un nome che gli addetti ai lavori non hanno accantonato, ma che è rimasto sigillato in un certo cassetto della memoria soprattutto quanto avvenuto appena un anno e mezzo fa e che indusse il suo team a prendere una decisione netta nei suoi confronti. Ciclista talentuoso, ma già invischiato in vicende ambigue oggi è stato fermato per aver nascosto banconote false a bordo di una Porsche.

Chi è Andrea Piccolo, l’esordio

Nato in Lombardia nel 2001, precisamente a Magenta tra Milano e Novara, ha incominciato a pedalare frequentando le compagini dilettantistiche dell’hinterland milanese che lo hanno accompagnato fino al salto di qualità per diventare pro. Da juniores aveva centrato risultati decisivi, come lo Junior Individual Time Trial.

Piccolo ha debuttato nel ciclismo professionistico nel 2021, a vent’anni, ed è rimasto nel circuito fino al 2024 quando la sua squadra lo ha escluso.

Primo a destra, Andrea Piccolo nel lontano 2018

Il Giro e la Liegi-Bastogne-Liegi e alla Vuelta

Nel corso della sua carriera da ciclista di strada professionista, Piccolo ha preso parte al Giro d’Italia, alla “classica” Liegi-Bastogne-Liegi e alla Vuelta di Spagna, competizione nella quale, nel 2023, ha indossato anche la maglia rossa, quella del leader della classifica. Nel 2024, dopo essere stato sospettato di aver trasportato ormoni della crescita, è stato licenziato dalla Education EasyPost, la sua squadra e sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Andrea Piccolo vittorioso alla Vuelta

Il precedente

Già nel precedente mese di marzo era stato sospeso senza stipendio dalla squadra per aver assunto, senza il consenso del team, un sonnifero. Da allora non è più ripresa la carriera professionistica, dopo una serie di buoni risultati nelle categorie giovanili. Adesso questa notizia che lo pone di nuovo al centro dell’attenzione mediatica.