Chi è Andrew Musgrave, il fondista a petto nudo della 10 km autentico eroe del giorno più caldo delle Olimpiadi

Il fondista britannico ha conquistato il pubblico per la sua gara disputata a Tesero a petto nudo e con la sola pettorina in una giornata che ha raggiunto gli 8°

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

L’eroe del giorno (olimpico) potrebbe rivelarsi Andrew Musgrave, personaggio cardine della copertura fotografica di quest’oggi per via della 10 km più estiva di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Passaporto britannico, personaggio sui generis anche per i trascorsi della sua famiglia è stato notato subito perché, a differenza del fenomenale Klaebo, un mito del fondo norvegese.

La 10 km più calda di sempre

Per l’intera durata della gara, non ha indossato nulla a parte il pettorale: nessun filtro termico, a causa delle temperature elevate che si sono registrate, oggi, sul lago di Tesero.

Nonostante il gelo della notte che ha preservato la neve, stamani il termometro ha registrato una vera impennata raggiungendo quota 8°. Addirittura l’inglese si è svestito anche della pettorina, rimanendo senza nulla all’arrivo. Scene mai viste nel corso di Giochi Invernali.

ANSA

Andrew Musgrave in azione

Chi è Andrew Musgrave, fondista a petto nudo

Per Andrew Musgrave è già una anomalia, per via della tradizione alquanto modesta dei britannici nella disciplina dominata dai norvegesi. Di famiglia scozzese, ma nato nel sud dell’Inghilterra, suo padre lavorava presso una compagnia petrolifera e a metà degli anni ’90 si trasferisce con la famiglia in Alaska, dove il piccolo Andrew impara subito lo skating e comincia a dilettarsi con lo sci di fondo.

Passato in Alaska

Al rientro continua a coltivare la sua passione per gli sci e finiti i suoi anni nelle high school dell’Aberdeenshire, Musgrave viene ammesso alla prestigiosa Bath University. Poco dopo si dedica solo allo sport. Trascorso un anno ad Hovden e due a Lillehammer entra all’Università di Trondheim.

Tra il 2011 al 2014 fa saltuariamente ingresso in zona punti, ma il botto arriva nel febbraio 2014, quando vince la sprint dei Campionati Norvegesi di Molde superando tutti gli specialisti scandinavi.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sotto il sole

Alle Olimpiadi di Sochi non spacca, ma va meglio ai mondiali di Falun. Poi continua tra Giochi e Mondiali senza centrare una medaglia. Agli ultimi Giochi di Pechino 2022, si è piazzato 46º nella 15 km, 12º nella 50 km e 17º nello skiathlon.

Oggi si parla di lui per la scena surreale che ci ha omaggiato: una 10 km con un atleta con la sola pettorina sotto un sole cocente, a febbraio in Val di Fiemme.