Chi è Armando Izzo, il difensore del Monza compagno di Raffaella Fico dal quale aspetta un bambino

Il difensore centrale del Monza vive una fase di grande cambiamento, ufficiale la sua relazione con Raffaella Fico la quale aspetta un maschietto

Con la decisione, di certo condivisa, di ufficializzare il loro rapporto nonché l’imminente nascita del loro bambino Armando Izzo, calciatore del Monza, e Raffaella Fico, conduttrice ex gieffina e madre della prima figlia di Mario Balotelli, hanno impresso un cambiamento. Sia sul piano pubblico sia su quello privato, si sono registrati mutamenti notevoli derivanti dalla visibilità della quale godono e che, in percentuale, deve aver dettato la comune valutazione nel rendere nota la natura del loro rapporto e la gravidanza.

Chi è Armando Izzo, compagno di Raffaella Fico

Armando Izzo, classe 1992, è un calciatore professionista che indossa da diverse stagioni la maglia del Monza, società che lo ha sostenuto in una delle fasi più complicate della sua carriera. Nato a Napoli, originario di Scampia, ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio allenandosi prima all’Arci Scampia e poi al Napoli Calcio fino a 19 anni quando a tesserarlo fu la Triestina, segnando un passaggio importante nella sua carriera.

Dopo quell’esperienza è arrivata la chiamata dell’Avellino e un posto al sole, ottenuto grazie anche alla promozione. Nel suo passato calcistico ci sono anche il Genoa, poi dal 2018 il Torino, dove rimane per quattro stagioni consecutive e toccando l’apice della propria carriera fino al passaggio chiave nel club brianzolo, anno 2022, dove gioca ancora oggi.

Armando Izzo e Raffaella Fico sono usciti allo scoperto come coppia all’incirca a metà ottobre, quando alcuni indizi social sui rispettivi profili incominciavano a mostrare una vita di coppia alquanto innegabile. La showgirl ha pubblicato sui social uno scatto mentre bacia il calciatore del Monza, rendendo di fatto ufficiale la loro storia mentre il calciatore ha rimosso le foto della sua ex compagna, una figura centrale per lui ma dalla quale oggi sarebbe separato. Ne è testimonianza l’intervista concessa a Verissimo da Fico, che ha svelato alcuni dettagli in merito, ribadendo la profondità del sentimento che nutre nei riguardi di Izzo.

L’infanzia di Izzo, la perdita del padre

La sua esperienza umana, come ha riferito lo stesso Izzo in un’intervista rilasciata a Sportweek, è stata condizionata dalla mancanza di suo padre scomparso giovanissimo, quando lui era ancora un ragazzino a causa di una malattia fulminante quanto devastante.

“Mio padre era un ‘magliaro’, vendeva biancheria ai mercati e girava per tutta la regione e oltre, ogni volta che tornava a casa mi portava sempre un pallone diverso, della Roma, dell’Inter, del Milan… quando tornava, fischiava e scendevamo da casa io e i miei cugini e giocavamo per ore. Lui si metteva in porta, io con le scarpe nuove da 70 euro subito a rovinarle con mia madre dal balcone che mi sgridava”, ha raccontato.

“Mio padre ci ha lasciato che aveva 29 anni, in 3 mesi, per la leucemia. Siamo rimasti io, che avevo 10 anni, mia madre di 27 e i miei fratelli di 7 e 9 anni e l’ultimo appena nato. Ci è cascato il mondo addosso e in quei momenti o subisci o reagisci, mia madre ha scelto di reagire: lavorava per 6/7 euro l’ora, il più possibile, così ho imparato cos’è il vero amore”, la sua vita di allora dopo la perdita del papà. “Sono cresciuto in fretta e questo mi ha salvato, ho capito che dovevo concentrarmi sul diventare un calciatore professionista… sono stato fortunato e ce l’ho fatta. Ma solo quando ho comprato casa a mia madre mi sono sentito davvero realizzato”.

Il dramma delle accuse quando è al Monza

Proprio quando gioca nel Monza, realizzando un obiettivo professionale, viene accusato di calcioscommesse e di presunti legami con la criminalità organizzata ma dopo un iter giudiziario, il 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato l’assoluzione con formula piena per Izzo, stabilendo che il fatto non sussiste.

In seguito all’assoluzione dalle accuse formulate per reati gravi, Izzo ha espresso grande sollievo e gratitudine ai suoi legali, alla famiglia e al Monza, società che lo ha affiancato con figure come Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, scomparso nel 2022, che lo hanno supportato durante questa drammatica vicenda. Di recente si sarebbe separato dalla moglie, compagna del giocatore dall’adolescenza e dalla quale avrebbe avuto una figlia, già.

Ora ha ritrovato, dopo il suo lungo e difficile percorso con la giustizia, la motivazione professionale e umana. Izzo è ripartito dalla sua storia, dalla necessità di liberarsi da quelle accuse. Nel privato è ripartito anche da una relazione che ha portato un bambino, una speranza di un nuovo inizio per lui e per Raffaella Fico, di nuovo mamma dopo la nascita di Pia Balotelli, la sua primogenita nata dalla storia con l’attaccante ex Milan, Inter e Manchester City Mario.