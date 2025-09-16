Chi è Desiré Inglander, fidanzata influencer che ha dominato i social con il bacio a Mondo Duplantis ai Mondiali di atletica a Tokyo

Il campione olimpico ha firmato un nuovo record, poi bacio e abbracci anche alla compagna che ha costruito la propria celebrità sui social

La celebrazione del nuovo record di Mondo Duplantis, un 6.30m impensabile, è stato sigillato nel bacio, a favore di telecamere e fotografi, che si sono scambiati il campione olimpico, mondiale e autore del 14esimo record con la sua compagna, Desiré Inglander, autentica metà di una impresa che sulle piattaforme digitali – parallelamente all’atletica – ha costruito il suo impero di contenuti e adv.

Modella, influencer e content creator ha conquistato ancora una volta l’attenzione mediatica di riflesso, dopo l’ennesimo primato del campione di salto con l’asta svedese con cittadinanza statunitense.

Chi è Desiré Inglander

Su Armand Mondo Duplantis, fenomeno capace di chiedere ai suoi genitori (ex sportivi entrambi) di allestire in giardino una pedana utile ai suoi allenamenti giovanili che ha utilizzato fino a quando non ha rischiato di finire dai vicini, sussiste una indubbia quantità di aneddoti e interviste che ne descrivono lo stile e anche l’indole. Ormai il bacio, dopo medaglie e record non è così stupefacente, ma continua a essere un rituale atteso da fotografi.

Oltre a Mondo (soprannome che gli è stato attribuito per via dei record centrati a ogni grande evento sportivo), c’è la sua fidanzata – l’influencer Desiré Inglander – con la quale è giunto al traguardo di quasi cinque anni assieme. Nel mentre è già entrato, di diritto, nel mito al pari di Sergey Bubka, nel salto con l’asta. Di suo, la compagna svedese di origine è diventata una modella e content creator.

Modella e content creator

Quando non è impegnata a fare il tifo per il suo fidanzato dagli spalti dei diversi stadi, tra Mondiali come a Tokyo o Parigi, Desiré Iglander si occupa del suo diario olimpico che sta pubblicando su Vogue Scandinavia, celebre bibbia della moda anche nei paesi del Nord Europa. Con foto, locali e descrizione della sua giornata contribuisce a rendere più profondi i suoi reportage che pubblica anche sui social in una sistematica testimonianza, da autentica insider, di quel che si avvita attorno alla preparazione, agli allenamenti, allo studio del campione.

A Vogue in un’intervista, la 22enne ha descritto l’opportunità di viaggiare con il fidanzato e campione del mondo di salto con l’asta (mentre lei è impegnata con il suo lavoro sui social media e come modella) come “un privilegio”. D’altronde lo è stato anche assistere allo Stade de France alla vittoria della medaglia d’oro olimpica e un nuovo record mondiale, con quel bacio iconico e l’abbraccio allo staff e agli amici presenti.

Pianificazione e organizzazione

Ma come si presenta Iglander? Nell’intervista esclusiva che ha rilasciato a Vogue come l’altra metà di una coppia che ha intrecciato sentimenti al business.

Estremamente attenta alla pianificazione e all’organizzazione, incastra i suoi impegni professionali con quanto impone al campione olimpico di Tokyo e Parigi il suo essere assolutamente il numero 1 nel suo sport.

Studi di marketing e comunicazione

La formazione di Desiré a livello universitario si concentra in un percorso di studi che l’ha condotta a concluderre un corso di content marketing presso la Berghs School of Communication. La modella e influencer fa tutto, gestendo prenotazioni e partnership grazie alla sua personalità altamente organizzata, e ha persino in programma di lanciare il suo marchio.

Autodefinitasi “maniaca della pianificazione”, Inglander bilancia gli impegni in agenda con quanto imposto da sponsor e allenamenti a Duplantis, favorendo le condizioni che le consentono di viaggiare al suo fianco mentre gareggia. Nel lasso di quelle Olimpiadi che hanno avuto la sera del 5 agosto la celebrazione massima di Mondo, la stessa fidanzata ha guadagnato quasi 100mila followers. per farsi un’idea: ha 407mila followers contro i 200mila di Vogue Scandinavia. Per dire.

L’esplosione social

Molto attiva anche su Tik Tok, Desiré spesso posta video con Duplantis in contesti spensierati che alterna a contenuti di lifestyle che costituiscono la parte più pregnante della sua attività sui social che segue personalmente curando gli aspetti produttivi, marketin e post produzione. Il video, stavolta pubblicato su Instagram, che la mostra dopo la vittoria con una dida eloquente è virale: “Il mio ragazzo ha appena battuto il record del mondo alle Olimpiadi”.

Sull’inizio della loro relazione, Duplantis ha riportato alcuni episodi divertenti nel corso di diverse interviste: “Probabilmente non pensava che avessi buone intenzioni all’inizio. Dovevo dimostrarlo”, aveva spiegato al quotidiano svedese Sportbladet.

Tempi andati, a vedere l’impatto mediatico di quel bacio epico del 5 agosto, ripetuto nella serata giapponese del 15 settembre ai Mondiali. Almeno fino alla prossima edizione.