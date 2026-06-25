Cresciuto nel vivaio dei partenopei e poi protagonista della promozione in Serie B con i lariani, oggi vive lontano dai campi una nuova sfida, stavolta sentimentale.

Il calcio, a volte, regala storie che proseguono lontano dai campi. È il caso di Diamante Crispino, portiere classe 1994 di Orta di Atella, finito di recente sotto i riflettori per la sua partecipazione, insieme alla compagna, a Temptation Island. Ma prima del piccolo schermo, Crispino ha vissuto una carriera lunga e particolare, capace di portarlo a sfiorare il grande calcio per poi proseguire tra i campi della provincia italiana. Una parabola che parte da Napoli, tocca il punto più alto con la promozione in Serie B vestendo la maglia del Como, e prosegue per oltre dieci anni tra Serie C e Serie D.

Dal vivaio del Napoli all’ombra dei campioni

La storia calcistica di Crispino nasce in casa, tra le file del settore giovanile del Napoli. Il momento più alto della sua avventura in azzurro arriva nella stagione 2013-2014, quando il giovane portiere viene aggregato alla prima squadra allora guidata da Rafa Benitez. Un’annata che il club chiude alzando al cielo la Coppa Italia e che permette a Crispino di allenarsi quotidianamente al fianco di campioni di livello internazionale, da Pepe Reina a Gonzalo Higuain, fino a Marek Hamsik. Si tratta, però, di un traguardo fatto soprattutto di spogliatoio e di lavoro sul campo d’allenamento, più che di minuti giocati. Crispino, infatti, non arriverà mai a esordire in Serie A con la maglia del Napoli. Resta comunque l’esperienza di aver respirato, da vicino e da giovanissimo, l’aria del grande calcio.

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Como, il punto più alto: la promozione in Serie B

Lasciato il Napoli, Crispino inizia la carriera tra i professionisti scegliendo la strada del Como. Ed è qui che arriva la soddisfazione più grande del suo percorso: nella stagione 2014-2015 i lariani conquistano la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, e il portiere campano fa parte del gruppo che centra il salto di categoria. Un traguardo che gli vale anche la possibilità di mettersi alla prova, negli anni successivi, nel campionato cadetto. Proprio con la maglia del Como, il portiere vive la fase più significativa della sua carriera tra i pali, mettendo insieme circa 50 presenze complessive tra Serie B e terza serie.

Il lungo viaggio tra Serie C e Serie D

Archiviata l’esperienza più prestigiosa con il Como, per Crispino comincia un lungo girovagare per l’Italia del pallone, fatto di tante piazze e di categorie via via meno blasonate. Il portiere campano colleziona così le maglie di diversi club, da Casertana a Siracusa, passando per Bisceglie e Virtus Francavilla. Con il passare delle stagioni, la sua carriera si sposta stabilmente in Serie D, dove difende tra gli altri le porte di Sora e Frattese.

Oggi, però, l’attenzione del classe ’94 è tutta rivolta alla sua vita privata, e in particolare alla relazione con la compagna Bernadette Cinquegrana, legame che dura ormai da circa 16 anni. Proprio per fare chiarezza sul loro futuro, la coppia ha deciso di mettersi alla prova lontano dai campi, affrontando insieme il percorso di Temptation Island. L’anno scorso, curiosamente, toccò a un ex altro ex calciatore ma nelle vesti di tentatore, Flavio Ubirti, passato anche per Uomini e Donne.