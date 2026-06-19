Il dirigente italiano sarebbe tra i plausibili candidati dopo il doppio no arrivato dalla Germania e l'incertezza sulla soluzione interna caldeggiata in queste ore

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’ultima volta che il nome di Domenico Teti era stato avanzato, erano le settimane che avevano preceduto la scelta definitiva di Damien Comolli alla Juventus. Condivideva la nuova scena juventina con Johannes Spors, profili come Rui Braz, nomi come Frederic Massara e Hasan Salihamidzic finiti nell’elenco dei probabili al pari di Teti, oggi associato al Milan come nuovo, possibile direttore sportivo. Alternative a Ottolini, allora. Oggi a un numero di possibili candidati dopo il doppio no incassato dal Milan. Diversamente dai profili analizzati nelle ultime settimane, da Devin Ozek a Sebastian Kehl o altri, Teti è italiano ma conosce da vicino la Premier considerata l’ultima esperienza lavorativa risalente al Wolverhampton, in Inghilterra.

Domenico Teti, il nuovo possibile ds del Milan

Secondo Sky Sport, anche lui sarebbe stato valutato per un ruolo che stenta a trovare un attore convincente o adatto a soddisfare i requisiti richiesti dalla proprietà. Classe 1976, Domenico Teti si occupa di calcio e dintorni da un ventennio circa partendo dal settore giovanile del Verona nella stagione 2005/2006, passando poi due anni dopo al ruolo di direttore sportivo nell’FC Lugano.

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La promozione che viene siglata all’estero, gli fa da trampolino di lancio e torna presto in Italia quando si insedia in qualità di direttore sportivo nella Sampdoria, appena retrocessa in Serie B dopo l’ebbrezza della qualificazione in Champions League.

Gli inizi e il salto di qualità alla Sampdoria con Icardi

Al suo contributo, si deve la costruzione della rosa che porta risultati importanti, sul piano sportivo e anche in termini di valore per la società: Shkodran Mustafi è tra quei top ma soprattutto un giovanissimo Mauro Icardi, portato a Genova proprio nell’estate del 2011 dalle giovanili del Barcellona dove non avrebbe trovato altrettanto spazio.

Chiusa l’esperienza alla Samp, si avventura nell’esplorare il Novara dove centra con la squadra e la società la promozione in Serie B del 2015, ma la sua avventura come ds si conclude male, con il ritorno in Serie C.

Al APOEL Nicosia poi l’Al Shabab

Teti lascia anche il Piemonte, ma per l’estero dato che si trasferisce all’APOEL Nicosia, come ds e poi advisor. Lascia Cipro per l’Arabia Saudita con l’Al Shabab di Yannick Ferreira-Carrasco e Ivan Rakitic, ultimo step prima del Wolverhampton, in Premier League. Qui le cose non vanno benissimo, nonostante l’opportunità sia ghiotta.

Il Wolverhampton e i rumors su Juve e Milan

Il dirigente viene chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Area Professionale nel giugno del 2025, però questa parentesi si chiude nel novembre dello stesso anno “di comune accordo”, due giorni dopo l’esonero del manager Vitor Pereira.

A seguire sono state indiscrezioni, rumors come con la Juventus e il Lecce anche, prima di questa nuova pista che porta al Milan. Una grande occasione di tornare in Italia dalla porta principale, sempre che Massimo Calvelli decida in questa direzione.