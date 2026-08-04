L’oro di Ginevra Taddeucci è arrivato piano, mentre le analisi e il mea culpa avevano segnato la prestazione di Greg Paltrinieri che ha toccato per 4° e amareggiato una gara notevolissima nelle acque della Senna, ancora al centro di controlli. L’azzurra ha centrato la 10km, quasi senza stupirsi per un primato meritato e costruito con la faticosa alternanza degli allenamenti e qualche intoppo, come ha raccontato sui social quando aveva combattuto la febbre nel corso della preparazione a questa edizione degli Europei.

Chi è Ginevra Taddeucci

Toscana, classe 1997, non si è mai risparmiata al momento opportuno come avvenuto a Parigi 2024 quando le competizioni nel fiume che attraversa Parigi avevano provocato malesseri, vomito e altre catastrofi. Oggi le rassicurazioni sono continue e i monitoraggi costanti. E Ginevra ha vinto condividendo il successo con le persone care, il suo staff e anche – a tempo debito – con Matteo Furlan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ginevra ha incominciato a credere di poter nuotare quando aveva 9 anni. Grandina, rispetto alle leggende Federica Pellegrini o Ian Thorpe ad esempio, ma abbastanza anche da comprendere che cosa fosse indispensabile, non solo per rimanere a galla, ma per centrare obiettivi più ambiziosi e importanti. A Firenze, dove è nata e viveva, aveva scelto il nuoto per via di quel cugino che poi ha superato o forse non solo per lui, capendo quanto fosse per lei semplice e ovvio primeggiare.

ANSA

Ginevra Taddeucci trionfante

I successi prima delle Olimpiadi e l’oro di Parigi 2026

Prima delle Olimpiadi di Parigi, il suo successo più importante era rappresentato dall’argento ottenuto nella 10km agli Europei di Roma del 2022 oggi superato dall’oro conquistato nella Senna, di nuovo. All’esordio assoluto ai Giochi, subito un bronzo.

La medaglia olimpica è stata dedicata al fidanzato. “Perché mi è stato molto vicino in questi mesi difficili in cui inseguivo l’Olimpiade”, aveva detto allora Ginevra. Oggi, dopo la vittoria ai microfoni ha spiegato: “Sono molto contenta, anche se al campo partenti mancavano le più forti. Parigi per me è sempre stato un posto fortunato, qui ho vinto la mia prima Coppa del Mondo e il bronzo olimpico. Ho tenuto la gara sotto controllo, avevo paura per le mie condizioni visto che non stavo al top. L’ho gestita nel modo migliore possibile”.

Il fidanzato, cosa sappiamo

Non particolarmente dettagliata la loro storia, sappiamo che Matteo Furlan è anch’egli fondista (classe 1989) ma della Marina Militare mentre Ginevra Taddeucci fa parte del Gruppo Sportivo Polizia.

Uniti dalla scelta di dedicarsi allo sport, al nuoto in acque libere, sono entrambi appassionati di sport e natura: è quanto emerge dai loro profili social (si seguono e postano di tanto in tanto qualche foto insieme, come a Bergeggi), molto aggiornati ma senza aggiungere dettagli mai troppo personali o intimi sul loro rapporto.

ANSA

Matteo Furlan

Secondo quanto si evince dalle più recenti interviste, Ginevra e Matteo rimangono legati profondamente proprio dalla loro passione comune che, oggi, ha consentito all’azzurra Taddeucci di aggiudicarsi quell’oro atteso, alla vigilia di Parigi.