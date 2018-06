Chi è Goldenboy92, il player d'eccellenza del Cagliari eSports

L’entrata negli eSport del Cagliari Calcio segue l’esempio di numerosi club italiani e stranieri. Dallo scorso marzo, la società rossoblù ha deciso di entrare nel mondo del gaming competitivo, dotandosi di un player ufficiale. Il suo nome è Girolamo Giordano, in arte Goldenboy92, ed è il rappresentante dei colori della squadra sarda in tutte le competizioni nazionali e internazionali di FIFA.

26 anni, originario della provincia di Salerno e membro del team Inferno, Goldenboy92 è stato selezionato dopo mesi di trattative. Potrebbe presto diventare un nome noto del panorama mondiale del gaming grazie ad una società prestigiosa come il Cagliari. Per ora partecipa a tornei minori, organizzati per lo più dalle società che si stanno affacciando alla realtà degli eSport. Ma non è detto che in futuro non possa competere nei migliori tornei internazionali. O magari in una serie A elettronica.

“Non nascondo di essere particolarmente emozionato – ha dichiarato Girolamo ‘Goldenboy92’ lo scorso marzo, durante l’evento di presentazione della sezione eSport dei rossoblù – il Cagliari è un club tra i più importanti in Italia. Farò del mio meglio per rappresentarlo: certo è calcio virtuale, ma il mio obiettivo è portare in alto i colori rossoblù anche in questo mondo. Forza Casteddu”.

Dopo Goldenboy92, il Cagliari Calcio mira ad espandere la sezione eSport

Goldenboy92 è soltanto il primo player del team sardo, che mira a ingrandirsi sempre più. Se per ora l’obiettivo è di coinvolgere gli appassionati, in futuro il Cagliari ha intenzione di abbracciare anche altri eSport. Magari in collaborazione con lo stesso team Inferno, che si occupa anche di League of Legends ed Heartstone. E, nel lungo termine, sembra proprio che la società di Tommaso Giulini abbia intenzione di creare una Academy dedicata alla formazione e al lancio dei propri player.

HF4 | 11-06-2018 09:47