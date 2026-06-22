Chi sono Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, i manager del Milan formato Premier e il peso di dati, analytics, player trading

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Reset Milan, anzi non proprio una rivoluzione e neanche un cambiamento da ridurre riorganizzazione. Si tratta di importare un modello, vincente, dopo una stagione dall’esito insoddisfacente. La nuova impostazione scelta dopo settimane di profonda incertezza che hanno turbato l’assetto del Milan e gettato i tifosi nel dubbio sarebbero state superate dalla scelta di mutuare il modello inglese. Gerry Cardinale ha affidato all’ex Manchester Utd, Ruben Amorim, la guida tecnica della prima squadra e si curerà anche delle scelte sul piano della pianificazione degli acquisto cercando di sovrapporre la sua figura a quella del manager, in Premier. Altra questione è l’organigramma così come lo stiamo imparando a conoscere: uomini di fiducia, esperti con competenze e skills molto verticali. Compresi Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, oltre il già citato Massimo Calvelli.

Il nuovo Milan

Cerchiamo di delineare il nuovo assetto che opera sotto lo stretto controllo di Gerry Cardinale, il quale sarà sempre in grado di intervenire e dire l’ultima parola. A livello operativo che cosa farà Amorim? Qualcosa di simile a quanto descritto Antonio Conte all’epoca del suo arrivo al Napoli, società che sta affrontando e ha incominciato con il suo ingresso un percorso che la rende un modello internazionale nella più ambiziosa delle ipotesi. L’allenatore-manager svolge la consueta attività di tecnico a cui si abbina l’agenda del mercato e questioni prettamente societario-finanziarie del club: una visione più profonda e consapevole che va oltre le questioni di campo.

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A coadiuvare Amorim ci saranno Massimo Calvelli, nuovo CEO e amministratore delegato del Milan brand new, e due dirigenti che sono da tempo nella famiglia rossonera: Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, figure meno note ai tifosi ma centrali nel nuovo assetto.

Chi è Hendrik Almstadt

Hendrik Almstadt è al Milan dal 2019, quando Ivan Gazidis – all’epoca amministratore delegato e direttore generale del club – decise di affidargli un ruolo dirigenziale con compiti quali analisi dei vari giocatori, abbinando e incorciando esigenze tecniche a quello economico-finanziario. Tra il 2010 e il 2015, Almstadt e Gazidis avevano già lavorato insieme, all’Arsenal.

Come riporta la sua bio, è tedesco classe 1973, con un ottimo biglietto da visita che arriva dalla London School of Economics e un master in business administration (MBA) conseguito ad Harvard. Almstadt sarà il nuovo direttore player trading, una figura che legge i numeri e le statistiche provvedendo a studiare gli incroci con i dati e disponibilità economico-finanziarie indispensabili a supportare ricerche e acquisti al pari delle uscite. Secondo quanto riporta la Gazzetta, lo scouting farà capo a Donato Lomonte e potrà contare su 8 diversi osservatori ripartiti secondo una suddivisione geografica.

Chi è Bobby Gardiner

Altro nome interessante, in questo organigramma, è quello di Bobby Gardiner. Appartenente a una diversa generazione, ha trasformato la sua passione per i numeri in un mestiere partendo dallo studio del suo club del cuore. In rossonero dal 2019, è arrivato per volontà del prossimo ds rossonero, Hendrik Almstadt (a sua volta reclutato dall’ex CEO Ivan Gazidis), con l’obiettivo di sviluppare il dipartimento di analisi dei dati. Dalla prossima stagione, invece, ricoprirà il ruolo di Director of football intelligence.

Nato nel 1992 in Inghilterra, Gardiner si è laureato in Filosofia, Economia e Politica all’Università di Durham incominciando a coltivare lo studio dei dati, scrivendo per testate sportive locali e raccontando il calcio attraverso l’analisi dei numeri dello Swansea City, il club che lo aveva fatto avvicinare al calcio. Forse allora non immaginava che dall’attività editoriale a un organigramma si potesse arrivare così, per questa via. Nel 2019 invece proprio il prossimo braccio destro di Amorim lo porta al Milan dell’allora CEO Gazidis, il quale aveva scelto lo stesso Almstadt.

Tre anni più tardi, in piena pandemia, l’autorevole The Athletic lo ha inserito tra i migliori professionisti del settore a livello internazionale, insieme a Ben Torvaney e Tiago Estevao, all’interno della struttura guidata poi da Moncada. Inoltre, è stato considerato uno degli elementi chiave che hanno contribuito alla conquista dello scudetto da parte del Milan nello stesso anno.

Il modello Premier

Oggi si riparte da coloro i quali, ovvia conseguenza, vogliono importare un modello vincente come quello della Premier nella nostra Serie A. Una sfida imponente e non esente da rischi, che richiede il ribaltamento del paradigma che ha condotto fino a questo momento il club dopo la cessione della famiglia Berlusconi.

I nuovi protagonisti hanno ricevuto un mandato che dovrà riportare in alto il Milan, come e più i risultati a livello di introiti ma quel che risulta innegabile da una prima lettura dei nomi, e dei loro profili, risulta l’alta specializzazione e il progetto di far evolvere questo primo club in un modello simile a quanto già consolidato in Premier, in Inghilterra.