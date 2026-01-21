Chi è James Duckworth, l'avversario di Sinner agli Australian Open unico capace di far perdere il controllo a Jannik

Per i suoi 34 anni, James Duckworth scarterà il primo regalo sulla Rod Laver Arena degli Australian Open 2026, quando si troverà su quel campo nel torneo più rilevante dell’inizio stagionale contro il numero 2 del ranking mondiale, Jannik Sinner. Non sarà un inedito assoluto. Gli scontri diretti esplicitano anche l’evoluzione delle qualità del campione altoatesino, ma anche l’aspetto e la componente emotiva e quanto sia mutata, finita sotto controllo, educata con il trascorrere del tempo. Jannik è diverso.

James Duckworth, il prossimo avversario di Sinner agli AO

Il 24enne azzurro ha chiuso il suo debutto concedendo solo tre giochi a Hugo Gaston, che a inizio terzo set ha deciso di ritirarsi a causa delle sue condizioni, abbandonando in lacrime il campo. Contro Sinner vedremo, di nuovo, Duckworth attuale 88esimo del ranking mondiale che festeggerà il suo compleanno con Sinner dall’altra parte della rete.

Comunque vada, sarà un successo. Perché l’australiano sarà lì, dopo nove interventi chirurgici che hanno messo il suo corpo alla prova e che hanno contribuito a disegnare una carriera complicata, difficile e di indubbia sofferenza.

Non è un primato, ma la constatazione che lo sport soddisfa, appaga ma ha il suo presso. Per lui ha significato con 9 operazioni chirurgiche: piede destro (tre), gomito (altrettante), spalla (due) e anca (una). L’ultima al piede era di tale entità che c’è stato chi ha dubitato potesse tornare “operativo”. Tanto dolore, tanta gloria. E ciò qualunque sia l’esito della sua prestazione di giovedì 22 gennaio, in quel di Melbourne.

I precedenti contro Sinner: il caso del 2021

A Duckworth va riconosciuto un merito, che il sito ufficiale dell’ATP Tour ci suggerisce, di aver superato all’ATP Masters 1000 Canada nel 2021 il giovane favoloso del tennis italiano.