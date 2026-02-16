I rumors si sono moltiplicati in queste ore, ma sappiamo davvero poco sul modello e sul presunto legame con la campionessa olimpica

A esultare, accanto alle persone più vicine a Federica Brignone, ha colpito la presenza di un volto nuovo, James Mbaye. In tribuna, il modello ha destato immediatamente l’attenzione dei presenti che mai prima di allora avevano notato la sua presenza accanto a figure da sempre al fianco della campionessa da due ori olimpici a Milano Cortina. Avvistato sull’Olympia delle Tofane proprio accanto alla famiglia della sciatrice, Mbaye è uno dei protagonisti indiretti della vittoria incredibile d Brignone sulle nevi di Cortina. Secondo Il Resto del Carlino sarebbe molto legato a Fede, ma non vi è (ancora) alcun riscontro in merito.

Chi è James Mbaye

Modello di origini senegalesi, lavora tra Milano, la Germania e la Turchia e sarebbe un po’ più giovane della sciatrice valdostana la quale è stata legata in passato a un collega. Il link visibile è sul suo account Facebook ufficiale, in cui risulta presente a La Salle (pese di residenza di Federica) durante lo scorso dicembre. Per il resto, poco altro: qualche post su Milano Cortina e i brand dei quali è testimonial la campionessa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In ogni caso da entrambi i diretti interessati non si sono aggiunti elementi utili alla comprensione o meno della natura del loro rapporto. Mbaye ha ristretto la privacy del suo profilo Instagram e lei, interrogata sul suo futuro, non ha rilevato nulla sul suo privato che ha sempre tenuto lontano dai riflettori.

L’obiettivo di Federica Brignone

La soddisfazione è immensa, al pari dello stupore che Brignone non cela perché il dolore c’è ancora e i timori che non riuscisse a performare come sperava erano comprensibile.

“Una delle prime cose che voglio fare, e che dico da anni, è un viaggio. Stare via quanto voglio e dove voglio, senza impegni. Ma il mio sogno in questo momento è di continuare ad avere la mia vita e non cambiarla. Il mio grande sogno è che la mia vita rimanga la mia, non cambi per i miei risultati sportivi – ha ribadito in riferimento al dopo Olimpiadi – Non voglio cambiare comportamenti. La fortuna che ho è che a casa mia in Valle d’Aosta la gente è abituata a vedermi. Non ho mai fatto una vita da vip, ho sempre fatto le mie cose, dalle feste in paese ad andare a bere un caffè con le amiche. Tutte queste cose voglio continuare a farle”.

Un film su di lei senza riferimenti al privato

E sulla possibilità di un film su di lei: “Il film sulla mia storia? Io l’attrice non la faccio, questo sia chiaro per tutti. C’è qualcosa che parla della mia storia da atleta. È partito tutto l’anno scorso, volevamo raccontare chi sono. È un progetto che si sta sviluppando ma non è un film o una fiction, ci sono solo immagini vere, è più un docureality. Se uscirà, e io spero che esca, secondo me sarà una cosa bellissima. Viene fuori come non ho preparato le Olimpiadi quest’anno, mi sarebbe piaciuto raccontare una storia normale, purtroppo raccontiamo qualcos’altro ma sarà comunque bello”, ha detto Fede protagonista oggi di una conferenza stampa a Casa Italia, in quel di Cortina.

Poi le compagne saranno ad Andorra dove si alleneranno, come confermato ieri ai microfoni di RaiSport da Sofia Goggia che esce un po’ delusa da queste Olimpiadi ma ancora in grado di dire la sua.