Chi è l’arbitro Marco Di Loreto di Terni

Il fischietto umbro, 30 anni, è tra i cinque nuovi ingressi in Can A-B, quando era in D fece squalificare Criscitiello per 14 mesi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ uno dei pupilli del neodesignatore Orsato (che nella passata stagione era il responsabile arbitrale della serie C) Marco Di Loreto, uno dei cinque arbitri promossi in questa stagione in Can A-B. Vediamo di conoscerlo meglio.

La crescita di Di Loreto

Di Loreto ha 30 anni, è della sezione AIA di Terni ed è laureato in economia e commercio. Giunto alla sua terza stagione in CAN C, Di Loreto si è distinto per un percorso di crescita costante, ricevendo nel corso dell’annata diverse designazioni di prestigio. Il momento più significativo è arrivato con la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli, una delle gare più importanti dell’intera stagione.

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Le presenze in C

Ha collezionato 37 presenze complessive in Serie C, nel corso delle tre stagioni. Nell’ultima stagione, Marco Di Loreto ha diretto 21 incontri (17 in Serie C e 4 nei campionati Primavera), estraendo 102 cartellini gialli, 6 espulsioni e 3 calci di rigore assegnati

Il caso Criscitiello

C’è un episodio caldo però nella sua carriera e risale al febbraio del 2021 quando arbitrava in serie D. Durante l’acceso match tra Folgore Caratese e Bra finì sul bando degli imputati per alcune decisioni controverse in campo. A pagare però fu Michele Criscitiello, presidente della Folgore, che subì una pesante squalifica di 14 mesi per offese razziste e non solo. Il fischietto umbro rese infatti testimonianza sugli insulti e le minacce ricevute nel post-gara nel parcheggio dell’impianto sportivo e sulla base del referto arbitrale fu inevitabile la maxisqualifica per il direttore di Sportitalia.